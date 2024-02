Bonus Mamme | finalmente ci siamo! Tuttavia | per certi versi | l’Inps sembra prendersela comoda Ecco come funziona | e cosa fare per richiederlo

(Di lunedì 5 febbraio 2024)abbiamo già avuto modo di commentare nei giorni scorsi, dopo la protesta seguita al ritardo accumulato rispetto ai tempi inizialmente comunicati dal governo,ilè diventato operativo. Dunque,ha confermato, nella busta-paga di febbraio, le madri che attraverso il proprio datore di lavoro ne faranno richiesta, troveranno l’atteso sgravio contributivo. C’è inoltre da ricordare che, quello del mese di gennaio – non è erogato a causa di una mancata comunicazione del– verrà recuperato nei mesi a seguire. Insomma, a quanto pare è tornato il buonumore nel mercato del lavoro del nostro Paese e, soprattutto, a vantaggi de le aziende e delle lavoratrici iscritte ad AppLavoro.it, la seguitissima piattaforma digitale per la ricerca e ...

