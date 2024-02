Bombe carta e lanci di bottiglie dopo Inter-Juventus | due arresti e 50 Daspo tra gli ultras nerazzurri

(Di lunedì 5 febbraio 2024)die pesanti scontri al termine della partita difuori dallo stadio di San Siro. Il bio finale parla di 50 tifosiportati in Questura: due di loro, un 22enne e un 24enne, sono stati arrestati, mentre 48 sono stati denunciati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato. I tifosiisti,la mezzanotte, avevanoatoverso i mezzi delle forze dell’ordine e i pullman dei tifosi juventini, causando il danneggiamento di un veicolo della polizia. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso unnei confronti di tutti i 50 ...

Cinquanta tifosi dell’Inter sono stati portati in questura in seguito agli scontri al termine della partita di Serie A contro la Juventus. Mentre ... (sportface)

Al termine di Inter-Juventus 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in questura per aver lanciato bombe carta verso la polizia . Due di loro, un ... (open.online)

Daspo per tutti e 50. Il gruppo di ultras interisti, hanno spiegato gli agenti, dopo il lancio di bottiglie è passato alle bombe carta non solo verso i pullman degli avversari. Negli scontri, infatti, ...Disordini al termine della partita di San Siro provocati da ultrà nerazzurri: due ventenni denunciati per violenza a pubblico ufficiale ...Al termine della partita di ieri sera a San Siro tra Inter e Juventus, verso mezzanotte e mezza, i pullman dei club di tifosi bianconeri sono stati scortati ...