Bomba su Kate Middleton | la Royal Family tuona | ecco come sta davvero

(Di lunedì 5 febbraio 2024)su, quali sono dunque le reali condizioni della futura Regina consorte? Scopriamolo assieme Non si placano i rumors sulla Principessa del Galles recentemente uscita dall’ospedale. La preoccupazione dei sudditi è molto alta e sembra essere amplificata dall’atteggiamento di chiusura dellaschieratasi tutta attorno alla giovane e amatissima monarca. La Principessa del Galles-Credit ANSA -Cityrumors.itGiornalisti di tutto il mondo stanno cercando di capire che cosa sia veramente accaduto a questa favolosa madre. Le ipotesi si rincorrono ma fonti ufficiali reali non ne hanno confermata neanche una. Eppure placare tutta questa curiosità sarebbe piuttosto semplice e basterebbe un solo gesto. Occorrerebbe che da Buckingham ...

Ansia e preoccupazione per Kate Middleton. "Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento ... (iltempo)

Le voci sulla salute di Kate Middleton non si placano. Al contrario: più Kensington Palace chiede riserbo e cerca di mantenere un silenzio che potremmo definire protettivo nei confronti della principe ...Ormai le voci sulla miriade di malattie di Kate stanno mandando in crisi Buckingham Palace. Le speculazioni della stampa britannica e internazionale sulla ...Harry e Meghan Markle si sono allontanati dalla Royal Family, ormai, da diversi anni. I Duchi di Sussex, ora, vivono a Montecito in California e non hanno più nulla a che fare con ...