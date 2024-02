Bologna vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I felsinei per continuare a sognare l’Europa, i salentini per raggiungere subito la salvezza.vssi giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dall’AraVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei continuano il loro momento magico, con il quarto posto distante tre punti. La squadra di Thiago Motta è reduce da due risultati utili consecutivi, tra cui una vittoria ottenuta contro il Sassuolo, che ha messo in mostra tutta la sua qualità I salentini vedono sempre più vicina la salvezza, anche se la strada è comunque abbastanza lunga. La squadra di D’Aversa è reduce dalla vittoria ottenuta in extremis contro la Fiorentina che ha ridato ossigeno dopo un trend negativo ...