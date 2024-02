Bologna 30 | scontro totale tra Governo e Comune | ordinanze a rischio stop

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Il quesito del referendum contro la Città 30 è messo giù per essere inattaccabile. Il passato non conta, del resto non si può modificare. Quel che conta è il futuro, e il dettato scelto dal comitato ‘anti-andamento lento’ è chiaro: "Volete che ildivada avanti nella decisione di realizzare ‘Città 30’, come previsto nella delibera Dg 138/2023, dallevigenti dal 16/01/2024 e dai futuri provvedimenti?"..2024 02 05 Conferenza Stampa no citta? 30 Sei d’accordo? Vota il nostro sondaggio Tra poco più di un paio di settimane, toccherà al Comitato dei garanti delaccettare o meno il quesito, tenendo conto anche dei paletti che sul dettato letterale mette lo statuto di Palazzo d’Accursio. ...

Riccardo Calafiori , difensore del Bologna ed ex Roma , ha parlato in vista del match in programma contro i giallorossi Al Corriere dello Sport ha ... (calcionews24)

Ultima giornata del girone d’andata di serie B per l’Arezzo Calcio femminile, che dopodomani al Comunale ospita il Bologna in un autentico Scontro ... (sport.quotidiano)

Bologna-Sassuolo 4-2: ecco le note liete e quelle dolenti in casa rossoblù relativamente al match disputato ieri al Dall’Ara. PRO La forza (e la qualità) di venirne a capo – Quello di ieri è stato un ...Toro in Europa o me ne vado. Dal suo punto di vista, posizione corretta, quella di Ivan Juric. Già, ma su chi dare la corsa per arrivare almeno sesti e quindi garantirsi un posto al sole ...Doppio incidente fra Reggio Emilia e Modena, con un maxi tamponamento in A22 e un altro sinistro in A1. I pompieri estraggono i feriti dalle auto ...