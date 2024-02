Bollette | il 6 febbraio i vincitori dell’asta per le tutele graduali Ecco cosa succederà fino a luglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si avvicina la fine della maggior tutela per l’elettricità, ma la transizione sarà senza traumi: per chi non ha scelto un operatore nel mercato libero arriva il passaggio al servizio “cuscinetto”

Si avvicina la fine della maggior tutela per l’elettricità, ma la transizione sarà senza traumi: per chi non ha scelto un operatore nel mercato ... (ilsole24ore)

L’anno 2024 si profila come un periodo difficile per le famiglie italiane, con una serie di fattori che minacciano il ...Per la bolletta dell’energia elettrica la data da cerchiare in rosso è il 6 febbraio quando sarà reso noto l’esito dell’asta che è servita a individuare gli aggiudicatari del servizio a tutele ...Si avvicina la fine della maggior tutela per l’elettricità, ma la transizione sarà senza traumi: per chi non ha scelto un operatore nel mercato libero arriva il passaggio al servizio “cuscinetto” ...