Bollette | cosa cambia per gli utenti dopo l’asta per le tutele graduali

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Domani verrà annunciato l’esito delche ha determinato gli aggiudicatari del servizio a. Questo servizio è stato implementato per agevolare una transizione senza intoppi verso la completa liberalizzazione dei mercati energetici. La transizione è stata avviata con la conclusione del periodo di maggior tutela, che rappresentava il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali erano stabilite dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (per il gas, talemento è avvenuto già dal 1° gennaio). Come funzionae chi si è aggiudicata più lotti Il Servizio a(Stg) è stato istituito dall’Arera per agevolare la transizione al mercato libero dell’energia elettrica successivamente alla revoca della tutela di prezzo, ...

