Bolle di atomi ultrafreddi per studiare il vuoto quantistico e l’universo 

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In che tipo disi trova il nostro universo? Secondo la fisica moderna, l’universo è il risultato dell’interazione tra particelle e campi – tra cui, per esempio, quello elettromagnetico – e potrebbe trovarsi in una configurazione di equilibrio detta di falso, ovvero uno stato solo in parte “stabile”, caratterizzato da un livello di energia che non corrisponde al minimo assoluto possibile. Questo permette, in linea teorica, la transizione verso livelli di energia più bassi, a causa di fluttuazioni di energia di origine quantistica o termica che porterebbero a “decadere” nello stato veramente stabile a energia minore, detto di vero. In che tipo disi trova il nostro universo? Questo processo può avvenire su scale di tempo molto diverse tra loro a seconda dei parametri del sistema, e ...