Boccia a La7 | “Conte critica il passato del Pd? Operazione insensata e poco corretta | noi mica gli chiediamo dei decreti sicurezza di Salvini”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Io non parlo mai di, altrimenti dovrei chiedere ase ritiene ancora idiun punto fermo della strategia politica del M5s. La lista sarebbe lunga. Penso che occuparsi dei partiti della stessa coalizione sia abbastanza imbarazzante. Sefa riferimento a politiche dem del, costringe me a tornare suldel M5s, ma così non ci guadagna nessuno“. È il commento del capogruppo del Pd al Senato, Francesco, che durante Omnibus (La7) replica a distanza ad alcune affermazioni del leader del M5s Giuseppein una intervista al Corriere della Sera. In particolare, l’ex presidente del Consiglio ha invitato il Pd di Elly Schlein a uscire dalle ambiguità, non solo ...