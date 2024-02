Blu Basket | a Roma contro la Luiss sconfitta stagionale numero 11

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alla Blunon bastano Pacher e Harris, laè più continua e vince 67-61. La coppia Usa di Treviglio segna 39 punti, ma le cattive percentuali dall’arco (7/31, 20%) condannano i biancoblù di Valli. Mentre Cucci (19), Sabin nel finale (15) e Miska (13) trascinano ini. La Blusi presenta all’ultimo turno della prima fase di stagione regolare con tre assenze. Partono Giuri in regia (out Vitali), Harris e Cerella esterni (Miaschi ai box), Sacchetti e Pacher lunghi (Guariglia non a disposizione per un problema alla caviglia). Paqualin, Sabin, Jovovic, Cucci e Miska compongono il quintettono di Paccariè. Inizia forte la Blu. Subito protagonista Pacher (oltre i 20 di media nelle ultime tre gare) con cinque punti consecutivi, penetrazione ...