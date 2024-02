Block chain per la tracciabilità del cibo

Jupiter ha lanciato con successo il suo token JUP. L'airdrop ha distribuito $700 milioni di token JUP a quasi un milione di portafogli, ora occhio a questa nuova prevendita.Un nuovo partner si aggiunge alla già interessante lista di collaborazioni di Celestia, la blockchain modulare diventata famosa per le sue ottime performance anche di prezzo. Stavolta è il turno della ...Mentre accogliamo queste novità, cogliamo l'occasione offerta dall'uscita in questi giorni del libro di Chris Dixon, “Read Write Own: Building the Next Era of the Internet”, per approfondire ...