Bitcoin | cosa ci aspettiamo nel 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il lancio degli etf non ha fatto crescere il valore della criptovalute. Mentre può fare la differenza l'halving di primavera

Il prezzo della più antica criptovaluta è nuovamente in crescita assieme alle altcoin, non tutti però sono convinti che questo sia l’inizio di un ... (wired)

Le incertezze che stanno colpendo i mercati in quest’ultimo scorcio dell’anno hanno messo le ali ai cosiddetti beni rifugio, o comunque ad ... (quifinanza)

Istituzionalizzare il Bitcoin in Borsa significa creare una polizza assicurativa in caso di inflazione e perdita di valore del dollaro Usa: il dominio della moneta americana viene ora riconsiderato.Stablecoin ancorata all'euro, la Spagna inizia la sperimentazione. Andiamo a vedere cosa sta accadendo dalle parti di Madrid ...La disputa legale tra la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la società Ripple di San Francisco ha avuto un impatto significativo ...