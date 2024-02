“Bisogna parlare di disabilità” | la lotta di Danilo contro l’indifferenza delle istituzioni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024- Arriva in redazione la storia- e l’urlo- diBartolucci, persona conche ha deciso con coraggio di ingaggiare una battaglia in nome dei diritti: “Dobbiamodi, di handicap e di barriere architettoniche.” E ne ha parlato con noi, raccontandoci di quanto ogni giorno la sua battaglia si scontri su un muro di indifferenza: “Non capisco come si faccia a non prestare ascolto a questa tematica. Dobbiamo fare da cassa di risonanza”. “Mi sto battendo- racconta- vorrei che leci ascoltassero. Vorrei un appuntamento al Governo, ho scritto una lettera a Giorgia Meloni. Ho provato anche a scrivere all’associazione di Luca Argentero ma in entrambi i casi non ho avuto risposta, non ci si arriva a. L’appello è stato ...

