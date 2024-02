Bis Andrea Costa Aukstikalnis è super Festa al PalaRuggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)79 SAN SEVERO 58IMOLA: Drocker 7, Fazzi 4, Sorrentino 2,25, Ranuzzi 10, Corcelli, Marangoni 18, Bresolin ne, Martini 2, Ronchini, Crespi 11. All. Di Paolantonio. ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tchintcharauli 4, Montanari ne, Pazin 3, Pierotti 14, Fall 13, Gatto 7, Urbano ne, Frattoni 6, Colombo ne, Petrushovski 3, Guastamacchia 2, Magrini 6. All. Nunzi. Arbitri: Giordano e Suriano. Note: parziali: 25-17; 44-31; 66-51.Tiri da due: 19/32; 13/36. Tiri da tre: 9/25; 7/26. Tiri liberi: 14/21; 11/18. Rimbalzi: 37-38. Seconda gioia di fila per l’chea San Severo e porta a casa due punti preziosi per la lotta salvezza. Una partita comandata dalla palla a due inizio alla fine dagli uomini ...