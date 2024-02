BigMama ieri e oggi | com’era la cantante prima del successo

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è una rapper in gara al Festival Sanremo 2024. Nota per il suo talento nel freestyle, laè una performer amatissima dai giovani: una grinta che porterà sul palco dell'Ariston e che aveva già quando era bambina.

È ormai una passerella che dura tutta la giornata quella delle prove dei cantanti al Festival. Mai come quest’anno, a dodici giorni dal via alla kermesse, i fan affollano via Matteotti e via Roma stri ...Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera martedì 23 gennaio In nomination Federico, Beatrice Luzzi e Sergio. Ecco il video Mediaset ...