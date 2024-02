Biglietto non valido sul bus | controllore urla insulti razzisti ad una 16enne | “Stranieri di m*rda”

Un Bimbo di circa un mese è stato abbandonato in un androne a Milano . Il piccolo è stato ritrovato in un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla ... (leggo)

Prato, 02 febbraio 2024 – Non aveva il biglietto del bus e, per sottrarsi al controllo, aveva Aziona to la leva di emergenza dello sbloccaggio delle ... (lanazione)

Giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 22.00, il Circolo Arci Bellezza di Milano (via Bellezza 16a) ospita i Divine and Dissolve in concerto.allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Sia per gli acquisti online che presso i punti vendita, non sarà ...Pronta una sorpresa per Zuleyha Ci saranno alcuni, brevi, momenti felici per la protagonista della soap turca che, dopo le delusioni e le sofferenze ...