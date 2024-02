Biden temporeggia su TikTok e 5G? L’affondo dell’ex funzionaria di Trump

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gli Stati Uniti stanno “ndo piuttosto che mettere i puntini sulle i” riguardo al divieto assoluto di hardware e software cinesi. È quanto riferito in audizione alla US-China Economic and Security Review Commission da Nazak Nikakhtar, exdel dipartimento del Commercio durante l’amministrazione di Donald. Ha citato il caso della piattaformae della società che ne è proprietaria, la cinese ByteDance. “Tutti hanno una gran voglia di urlare contro. Ma non usiamo nemmeno il potere legale che abbiamo per inserire ByteDance sulla entity list”, ovvero l’elenco dei soggetti con restrizioni commerciali, “cosa che nel tempo farebbe atrofizzare l’app”, ha spiegato. Secondo Nikakhtar, l’unico modo per mitigare i costi economici sarebbe quello di indicare settori specifici ...