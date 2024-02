Biathlon | Mondiali 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Quante gare “quattro stelle!”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio, l’impianto ceco di Nove Mesto na Morave fungerà da palcoscenico per idi. Verranno conferite 36 medaglie in 12. Quanti, di questi 36 pendagli metallici, finiranno in Italia? Proviamo a dare una risposta al quesito, partendo dai dati fattuali rappresentati dai risultati dei mesi di dicembre e gennaio. In campo maschile si sono disputate 14 competizioni individuali. Il movimento azzurro ha raccolto 1 podio. La firma è di Tommaso Giacomel, secondo nella sprint di Ruhpolding. Ognuno tragga le conclusioni del caso su quali siano le opportunità nella sfera di chi è dotato del cromosoma Y. Cionondimeno, va rimarcato come il quartetto azzurro sia giunto terzo in 2 delle 4 staffette andate in scena. Le possibilità sono pertanto molto più elevate nella prova a ...