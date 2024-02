Bernardi in campo dopo 7 anni di stop | l’unione tra sacrificio e l’aiuto di un compagno di squadra

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna storia tipica del calcio dilettantistico, il mondo nel quale lo sport, al di là degli investimenti dei presidenti, il pallone fa da contorno alle vite dei singoli protagonisti. E sabato, a San Giorgio del So, c’è stata la storia che ha rappresentato un po’ la chiusura del cerchio per uno dei nomi più conosciuti della cittadina sta. Stefano, volto storico del calcio sangiorgese, ha fatto il suo nuovo esordio nella gara contro il Real Banzano, a setteesatti dall’ultima volta che ha indossato divisa e scarpini per scendere incol San Nicola. Stavolta lo ha fatto a casa sua, tra la sua gente e con la stessa voglia di sempre. Una carriera che ha avuto un bruscoper problemi fisici. Occhi luminosi quando Ferraro gli ha regalato ...

La Buijs chiude con un mani e fuori 25 a 17. Bernardi mette in campo Chirichella al posto di Bonifacio, mentre Bellano conferma la formazione del secondo parziale. Cuneo non comincia bene con quattro ...Al PalaCosta di Ravenna arrivava in questo 22° turno di campionato la LUX Chieti, reduce da una brillante vittoria a Roseto nell’ultimo turno e rinfrancata, nelle ultime giornate, dalle prestazioni de ...L'attesa superfida della 6a di ritorno va in archivio con il trionfo in tre set della capolista. le igorine superano Cuneo e si avvicinano al secondo posto, toscane in scioltezza contro Trento, le gia ...