Bergonzi promuove Maresca | «Giusto il giallo a Vlahovic! Un motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Davvero nulla da dire sulla direzione arbitrale di Fabioin Inter-Juventus. Dello stesso parere è anche Mauro, che spiega anche uno dei pochi episodi discussi: l’ammonizione di Vlahovic al 18?. FRA I MIGLIORI – La paura di ritrovarsi immischiati in polemiche arbitrali anche dopo Inter-Juventus era tanta. Ma l’arbitraggio di Fabioha evitato il peggio. L’ex arbitro, opinionista di “La Domenica Sportiva”, Maurospiega: «ha arbitrato molto bene ed è stato uno dei migliori in campo. La sua prestazione è stata eccellente dal punto di vista tecnico, disciplinare e comportamentale. Sempre vicino all’azione, è stato accettato dai giocatori, non ha sbagliato la valutazione tecnica. Ha fischiato solo 16 falli e non ne ha sbagliato neppure uno in tutta la partita. Dal ...