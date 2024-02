Bergomi | «Inter | concesso poco! Migliore? Ne dico tre»

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'Inter ha vinto lo scontro diretto contro la Juventus per 1-0. Lo 'zio', dagli studi di 'Sky Calcio Club', analizza così il match DIFESA – Queste le considerazioni di: «L'Inter nelle ultime due partite, complicate e con avversari diversi, con grande maturità è rimasta in campo molto bene palleggiando bene. La Juventus ha fatto la sua, ma l'Inter ha concesso solo un occasione. Migliori in campo? Ne dico tre. Calhanoglu, Mkhitaryan e Pavard. Il francese ha dato sei punti all'Inter, il salvataggio a Firenze sulla linea, e oggi ha propiziato il gol contro la Juventus».