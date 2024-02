Bergamo-Ponte | presi d’assalto i bus sostitutivi | traffico intenso sulla Briantea - Foto e video

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) LA DIRETTA WEB. Primo banco di prova per il cantiere del raddoppio ferroviario e per i serviziper i pendolari: in molti optano per il servizio punto a punto da Ambivere, Pontida e Calusco.in tilte in via Bonomelli: accumulati ritardi di 20 minuti lungo il percorso.