“Benvenuto amore” Per la prima volta mamma | il volto Rai presenta il piccolo Enea

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildella televisione italianaper la, ha dato il grande annuncio sui social: nelle scorse ore ha pubblicato una gallery in cui si vede il. “al mondomio,nostro.. Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa. Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre,e Papà”, si legge su Instagram. Nove mesi fa l’annuncio social: “Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”, aveva scritto l’attrice ...