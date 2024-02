Belen Rodriguez senza Elio Lorenzoni in Scozia | “Pare sia finita | lei da sola per ritrovare se stessa”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nuovo giro di gossip sued. A quantola coppia sarebbe scoppiata e le indiscrezioni, ormai da giorni, si rincorrono con insistenza. La showgirl argentina attualmente si trova in, dail compagno (o ex?), e non sarebbe il primo viaggio in solitaria per. Tuttavia a La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Belen Rodriguez si trova in Scozia. Un viaggio in solitaria che prima d'ora non aveva mai prima mostrato sui social. Con lei in questi anni c'è ... (today)

Non c’è pace per Belen Rodriguez in questo periodo. La showgirl aveva fatto sapere di aver ritrovato la serenità accanto ad Elio Lorenzoni tanto da ... (anticipazionitv)

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati La showgirl è infatti partita per la Scozia in solitaria e del fidanzato non vi è nessuna ...Belen sta tornando in Italia dopo il suo viaggio in Scozia in solitaria. La showgirl argentina ha voluto trascorrere un weekend da sola per ritrovare i suoi pensieri e se stessa, dopo i rumor ...Belen Rodriguez è volata in Scozia senza Elio Lorenzoni con il quale la relazione è finita. Secondo le indiscrezioni sta scrivendo un libro.