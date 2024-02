Beffa in busta paga a febbraio | tagliati gli stipendi | ecco di quanto e per chi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un vero e proprio disastro per i lavoratori della scuola. Ladi docenti, dirigenti e personale Ata arischia di subire un netto taglio, con addirittura casi limite in cui loo sarà di un solo euro. Un pasticcio che è dovuto, probabilmente, ai conguagli fiscali precedenti. In particolare le ipotesi sono due: la prima è che l’anticipo di dicembre 2023 dell’indennità di vacanza contrattuale, applicato per l’intero 2024, abbia portato a un aumento del reddito che comporterà una restituzione delle detrazioni. O, come spiega un consulente alla Tecnica della Scuola, probabilmente il problema “va fatto risalire al conguaglio fiscale annuale che il ministero dell’Economia applica a chi lo scorso anno ha percepito compensi aggiuntivi vedendosi applicata un’aliquota minima”. Il calcolatore del Mef è ...