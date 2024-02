Beccalossi | “Inter | passo importante per lo scudetto La seconda stella è la priorità”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “verso loper l’, ma il cammino è ancora lungo“. Questo il commento di Evaristo, che ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha detto la sua all’indomani di-Juventus. “Lo scontro diretto dà un buon vantaggio, ma guai a stare tranquilli, tantomeno nel calcio di oggi. Personalmente non temo la Juve visti i numeri impressionanti dei nerazzurri: hanno la miglior difesa, il miglior attacco e trasmettono serenità, leggendo bene i momenti della partita. E’ una squadra che ha costruito la sua concretezza strada facendo. La chiave del successo? Hakan Calhanoglu, il centrocampista più forte in circolazione. Da quando è arrivato all’sembra un altro giocatore. Lui, Barella e Mkhitaryan compongono un grandissimo ...

L'ex centrocampista nerazzurro: "Il cammino è lungo ma lo scontro diretto da' un buon vantaggio" ROMA - "Per l'Inter è un passo importante per lo ... (ilgiornaleditalia)

Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, sul derby d'Italia vinto ieri sera dai nerazzurri per 1-0 sulla Juventus. "L'Inter si è ..."Per l'Inter è un passo importante per lo scudetto, ma il cammino è ancora lungo. Lo scontro diretto dà un buon vantaggio, ma nel calcio di oggi non si può mai stare tranquilli. Non la temo la Juve, p ...INTER-BOLOGNA 2-0 Marcatori: Kamaté 8', Stankovic 15', Sarr 62', Akinsanmiro 67' 68' - Ormai l'Inter dilaga da ogni parte: ci prova anche ...