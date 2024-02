Beccalossi | «Calhanoglu il più forte di tutti! Dell’Inter mi stupisce un aspetto»

(Di lunedì 5 febbraio 2024), ex – tra le altre –, nel corso della puntata di questa mattina di Radio Anch’io Sport ha commentato la straordinaria vittoria nerazzurra ai danni della Juventus, nello scontro diretto per lo scudetto. Con un passato da centrocampista, ha esaltato le qualità di Hakan. VANTAGGIO – Evaristocommenta la vittoria nerazzurra nello scontro al vertice: «Scudetto in cassaper l’Inter? È un passo importante, ma il cammino è ancora lungo. La squadra però è, ma ci vuole calma. La Juventus sta facendo grandissime cose, nessuno pensava al secondo posto dei bianconeri a questo punto della stagione. C’è un buon vantaggio per l’Inter, ma nel calcio di oggi bisogna sempre stare attenti. Non temo la Juventus solo perché i numeri ...

