Beautiful | Anticipazioni Puntata del 6 febbraio 2024 | Brooke mollata in tronco! Ridge non vuole più saperne di lei

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Tutto ha inizio quando Brooke scopre che il giovane Forrester ha fatto la proposta di matrimonio a Hope. Un gesto che lady Logan non può accettare, e la spinge a pregare la figlia di non cedere alle ...Hope sarà furiosa con Brooke e le farà una scenata nelle prossime puntate tratte dalle anticipazioni americane di Beautiful. A far perdere la pazienza alla giovane Forrester sarà trovare sua madre in ...Beautiful è un punto fermo della programmazione del pomeriggio di Canale 5, capace di spingere verso il successo la soap turca Terra Amara in onda subito dopo. Prima di vedere le anticipazioni della ...