Beautiful | anticipazioni 7 febbraio | Donna ed Eric cercano di disilludere Thomas

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024): in questa puntata si continuerà a parlare dell’addio di Ridge a Brooke e del suo ritorno con Taylor. Ma quanto durerà?: Taylor, Steffy ein attesa di sapere, maed… Steffy e Taylor sono ancora ad Aspen e aspettano di sapere come sia andata a finire tra Ridge e Brooke., a Los Angeles, parlerà di loro e della madre con, con cui avrà un aspro confronto. Naturalmente lui parteggerà per il ritorno insieme dei genitori, al quale crederà, mentre la Logan “di mezzo” parteggerà per la sorella., nonno del ragazzo, sarà d’accordo con la compagna sull’indissolubilità del legame del figlio ...