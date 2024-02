BdM Banca torna all' utile nel 2023 a 9 | 87 milioni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) BdM(exPopolare di Bari)all'nel. "A tre anni dall'acquisizione da parte di Mediocredito Centrale - spiega una nota - l'esercizio si chiude con un ritorno all'netto, pari a 9,87di euro (contro la perdita di 45,3dell'anno precedente) a conferma dell'inversione di tendenza già emersa nei precedenti trimestri del, del ritorno alla redditività e alla crescita (+36%) dei finanziamenti a medio-lungo termine a famiglie e piccole/medie imprese a sostegno dell'economia reale del Mezzogiorno". In particolare il risultato è stato raggiunto "pur registrando ancora 10,2di euro di ulteriori accantonamenti netti a Fondi rischi e oneri connessi in gran parte alla ...

Il gruppo bancario ha quasi la metà degli sportelli nelle regioni del Centro. Obiettivo consolidamenti in Lazio e Abruzzo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 feb - BdM Banca, la ex Popolare di Bari, si e' aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi bancari d ASM, l'azienda dei servizi municipalizzati del Comu ...BdM Banca (già Popolare di Bari) si è aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi bancari d ASM, Azienda Servizi Municipalizzati del Comune ...