Basket | Virtus Bologna travolgente a Treviso | Zizic e Belinelli dominano al PalaVerde in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Successo nettissimo nell’ultimo incontro della 19a giornata dia 2023-2024 per laSegafredo. In questo autentico monday night del, la squadra allenata da Luca Banchi non fa nessuno sconto alla Nutribullete la travolge per 61-100. 15 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate per Ante, MVP a mani basse del match, ma in doppia cifra vanno anche Marco, Jordan Mickey (14 per entrambi), Tornike Shengelia (11) e Rihards Lomazs (10). D’Angelo Harrison, Justin Robinson (12 per i due) e Ky Bowman (11) non bastano ai padroni di casa. I bianconeri sono ora secondi da soli in classifica, a due soli punti da Brescia.resta penultima assieme a Pesaro a quota 10. NBA: Danilo Gallinari, c’è l’interesse dei Los ...