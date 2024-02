Basket serie c La Bmr espugna Novellara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)68 BMR2000 69 PALLACANESTRO: Ferrari, Frediani 7, Morini ne, Folloni 6, Rinaldi 8, Bagni 5, Franzoni 12, Lucchini ne, Iannelli, Riccò 8, Doddi 6, Bovio 16. All. Boni. BMR2000 REGGIO EMILIA: Gaudenzi, Alberione 15, Dias 8, Caroli 11, Paparella, Pedrazzi 9, Defant 6, Martelli, Amadio 10, Lusetti 10, Maramotti ne. All. Baroni. Arbitri: Vaccarella e Rescifina di Bologna. Parziali 13-19, 27-32, 52-54. Vittoria nel finale per la Bmr2000 (22), che resta a -2 dal secondo postondo Guastalla, di fronte ad una Pallacanestro(8) che può uscire dal campo a testa alta. La squadra di Boni, dopo esser stata sotto di 12 punti, va avanti 68-65, per poi subire i canestri decisivi di Alberione e Pedrazzi.