Basket Serie B femminile Impresa Aymarà | trionfo a Pontedera e play-off vicini

(Di lunedì 5 febbraio 2024)61 COSTONE 77: Lorenzini, Garbini 4, Puccini, Braccagni 9, Benedetti 11, Rossi 10, Daddi 3, Preziuso 2, Chiti 13, Ricci 6. COSTONE: Calugi ne, Posta ne, Pastorelli 4, Sardelli 20, Rinaldi 6, Zanelli, Bonaccini G., Sposato, Pierucci 13, Bonaccini V. 20, Nanni 4, Sabia 10. Allenatore Fattorini. Arbitri: Celentano e Deliallisi. Parziali: 17-27, 38-35, 47-55.– Vittoria importantissima per l’Costone che sul parquet diconquista 2 punti pesantissimi in chiave-off. Una partita a fasi alterne, con le senesi che partono a spron battuto, mettendo a segno nella prima frazione di gioco ben 27 punti, contro i 17 subiti. L’gioca in velocità sorprendendo la difesa locale con ottime percentuali al tiro, ma nel ...