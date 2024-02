BASKET SERIE A2 La San Giobbe piega Nardò Seconda vittoria consecutiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) SANCHIUSI 60 HDL58 CHIUSI: Tilghman 9, Ceron, Dellosto 8, Visintin 2, Chapelli 1, Stefanini 15, Bozzetto 5, Gaddefors 8, Jerkovic 5, Raffaelli 5, Possamai 2. Allenatore Bassi.: Parravicini 5, Smith 13, Nikolic, Iannuzzi 10, Ferrara 4, Baldasso 3, Stewart Jr 14, Maspero 7, La Torre 2, Donda. Allenatore Dalmonte. Parziali: 13-13, 33-31, 42-38. CHIUSI –per la SanChiusi. Il 60-58 sunon basta per scrollarsi dall’ultimo posto solitario (Orzinuovi ha vinto in casa con Piacenza) ma per i Bulls è comunque importante arrivare allafase, che inizia domenica prossima, con lo slancio di tre successi nelle ultime cinque gare giocate. Partita non bella, con tanti ...