Basket | Serie A | Milano sbanca Pistoia e aggancia Reyer e Virtus Pesaro in crisi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bologna, 4 febbraio 2024 – In attesa del posticipo del diciannovesimo turno del campionato didiA che domani alle 20 vedrà laSegafredo Bologna impegnata sul campo della Nutribullet Treviso, l’EA7 Emporio Armaniè riuscita ad approfittare del passo falso di Venezia contro Reggio Emilia e,ndo 78-72 il campo dell’Estraha colto il quinto sigillo consecutivo in campionato e al tempo stessoto i lagunari e i felsinei a quota 26 punti in classifica. Sul successo in terra toscana dell’Olimpia c’è la firma di Shavon Shields, autore di 17 punti. Dopo aver preso in mano l’inerzia del match nel secondo quarto con un 20-9 di parziale e aver resistito al generoso rientro di, a cui non sono bastati i 21 ...

Il LIVE in diretta di Pistoia-Olimpia Milano , sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Rendimento altalenante per gli ... (sportface)

A regalare i tre punti al Montecatini sono Gersi Bibaj e Torracchi. Il Ponte Buggianese impone lo 0-0 alla Zenith Prato di Roberto Grazzini Il Ponte Buggianese, al termine di una partita giocata con g ...In attesa del posticipo di domani tra Treviso e Virtus Bologna, si sono conclusi i match domenicali della diciannovesima giornata del massimo campionato italiano di basket e nelle ultime due partite s ...Domenica sofferta per le lombarde in campo per la 19esima giornata di Serie A. Sorride solo l'Olimpia Milano, in trasferta a Pistoia. Risultato finale 72-78 per l'Armani che dopo le sconfitte in ...