Basket | Llull e Tavares recuperano per la sfida del Real Madrid all’Olimpia Milano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Notizie di non facile gestione per l’Olimpia EA7 Emporio Armaniin vista della venturadi Eurolega contro il. Al Mediolanum Forum, giovedì 8 febbraio, ilarriverà con due figure importanti in più: Sergioe Walter “Edy”. Il play era stato tormentato, nelle scorse settimane, da un problema alla fascia plantare, per il quale era stato costretto a uno stop subito dopo aver superato Felipe Reyes nel novero dei giocatori più presenti tra i blancos. Con la maglia madrilena, infatti, le sue presenze sono ora 1047 in 18 stagioni. Quanto al centro, invece, ci si era messa di mezzo una lesione al legamento laterale esterno della caviglia destra. All’atto pratico, in sostanza, si tratta di un recupero di ancora ...