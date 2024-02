Barzagli critica “2-3 calciatori della Juventus” ma non vuole fare i nomi | la reazione di Allegri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel post partita Inter-Juventus in diretta TV su DAZN non è sfuggito un momento particolare con Andreain studio e Massimilianoin collegamento. L'ex difensore si è trovato in difficoltà nelre la prestazione di alcuni giocatori: "Beh, ho detto i giovani... lo saprà ben lui cosa intendo..."