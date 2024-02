Barzagli | «Calhanoglu | che apertura per Dimarco! Visto solo a due giocatori»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Andreadopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus, dagli studi di DAZN ha commentato la partita dando con i giusti meriti per i primi della classe. Il difensore poi si sofferma sulla grande prestazione di Hakan. DOPO LA PARTITA – Andreaha parlato così dopo la vittoria dell’Inter che vale il +4 in classifica e con una partita ancora da recuperare: «La Juventus è mancata in alcune situazioni perché arriva a giocare questo tipo di partite a San Siro, da queste partite si cresce. L’errore di Vlahovic che non stoppa bene il pallone, anche Yildiz è stato un po’ fuori dal gioco, anche Cambiaso era un po’ fuori. La palla diper Dimarco? Hofare questa cosaa due: Veron e Xabi Alonso. Ha una facilità di calcio ...