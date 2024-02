Barriere architettoniche nel mirino Follo | arriva un piano per eliminarle

Importante ordinanza della Cassazione : barriere architettoniche discriminatorie verso le persone disabili Napoli. Discriminazioni in condominio per chi ha problemi motori. Il tema è di strettissima attualità alla luce degli incentivi per l’abbattimento ... (casertanotizie)

Superbonus : Fdi - “Bene Odg su abbattimento barriere architettoniche” ROMA – “Siamo felici che il governo, accogliendo il nostro ordine del giorno al Dl Superbonus, si sia impegnato a valutare l’opportunità di ... (lopinionista)

Barriere architettoniche : "Nonostante gli annunci il piano ancora non c’è" Sarzana, 30 gennaio 2024 – Che fine ha fatto il Peba, il piano comunale per l’eliminazione delle Barriere architettoniche? Lo chiede Sabina ... (lanazione)

Non solo lo stop al Superbonus - confermata anche la stretta sul bonus barriere architettoniche Nulla da fare. Come previsto e annunciato, il Parlamento non tocca palla sul Superbonus. Così non solo non ci sarà la proroga richiesta praticamente ... (lanotiziagiornale)

Barriere architettoniche - è possibile eliminarle facendo richiesta E’ possibile fare richiesta al Comune di Maranello per accedere ai contributi per la regolarizzazione di opere per il superamento e l’eliminazione ... (ilrestodelcarlino)