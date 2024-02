Baronissi | oggi i funerali di Dino Albano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tutti sono ancora sotto choc.e Pellezzano ancora sono in choc per la tragedia accaduta durante la manifestazione per Carnevale nella città capofila della Valle dell’Irno., 42enne volontario della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e del 118 della Croce Bianca, mentre prestava assistenza logistica a un carro allegorico di Pellezzano nel corso della sfilata che si stava svolgendo su Corso Garibaldi a, si è accasciato al suolo, colto da un malore improvviso. Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, consultabile online, non sono serviti a nulla i tentativi di rianimarlo. I soccorritori dell’associazione di volontariato “Il Punto” non sono riusciti a riparare alla situazione. Si presume che l’uomo sia stato stroncato da un infarto fulminante, facendo calare il gelo sull’intera ...