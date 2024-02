Bari | esonerato Marino | la nota del club

Accedi al tuo account utilizzando l’indirizzo email e la password specificati durante la registrazione.Pasquale Marino non è più l'allenatore del Bari. Il tecnico è stato sollevato dal club nella mattinata di oggi, dopo due giorni ...Pasquale Marino non è più l'allenatore del Bari, adesso è ufficiale. Decisiva la sconfitta per 3-0 subita dal Palermo nell'ultimo turno di campionato. I pugliesi si trovano al quindicesimo posto in ...