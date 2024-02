Barcellona | al via il processo a Dani Alves | rischia fino a 12 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) E’ iniziato oggi ailper stupro nei confronti di, ex calciatore del. Il brasiliano è accusato di violenza sessuale ai ddi una giovane nel bagno di una discoteca nel dicembre del 2022. La Procura ha chiesto una condanna a 9di carcere e il pagamento di 150.000 euro per d, una richiesta che la parte civile eleva a 12, il massimo della pena. La sezione 12 del Tribunale diha riservato tre giorni al giudizio per il brasiliano. L’ex calciatore si trova in carcere preventivo dal 20 gennaio 2022. Gli avvocati dell’ex calciatore chiedono l’assoluzione dipuntando sulla versione del rapporto consenziente e le attenuanti per lo stato ...