Bando per strutture ricettive

(Di lunedì 5 febbraio 2024): da Regione 30 milioni a 92 alberghi lombardi Mazzali: istituire riconoscimento a chi opera da oltre 50 anni per tenere alta reputazione ospitalità Lombardia Ricevere un riconoscimento da Regione Lombardia che attesti la storicità e la qualità dellealberghiere e non alberghiere è un motivo d’orgoglio per molti imprenditori che si dedicano con passione ed impegno a tenere alta la reputazione dell’ospitalità lombarda nel mondo. Turismo, il premiostoriche Un riconoscimento che da oggi può diventare realtà grazie alapprovato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, che istituisce un premio per la ...