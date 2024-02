Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Molto più riconoscibili delle monete metalliche, le banconote denominate ingrazie al loro aspetto molto colorato e alle dimensioni piuttosto diverse tra i vari “tagli”, sono state accettate molto più in fretta dai cittadini rispetto alle monete. Per motivi abbastanza ovvi, una delle più popolari è lada 10, che si calcola circoli intre miliardi di esemplari in tutta la cosiddettazona. Di colore che vira sul rosso, e dalle dimensioni di poco superiori alla “sorella” da 5, lada 10 ospita immagini architettoniche e artistiche che traggono ispirazione dall’arte romanica. Tra tutte le banconote inè tra le meno ...