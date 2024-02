Banca Intesa assume 200 diplomati e laureati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il gruppo è alla ricerca di nuovo personale per le 5.360 filiali in ItaliaSanpaolo, grupporio leader in Italia grazie ad una rete nazionale di circa 5.360 filiali e 14,6 milioni di clienti e che contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese,rà 200, i quali dovranno svolgere diverse mansioni. Le figure ricercate riguardano Addetti Direzione Centrale Immobili e Logistica, i quali dovranno verificare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari dell’impiantistica elettrica, assistere alle attività di certificazione e alle verifiche periodiche previste dalle normative vigenti, supervisionare gli impianti anche attraverso specifici software dedicati, gestire rapporti con enti autorizzativi, attuare e validare gli standard progettuali, ...