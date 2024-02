Bambini palestinesi in Italia - sbarcata a La Spezia la nave Vulcano con 18 famiglie Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – sbarcata oggi 5 febbraio a La Spezia la nave Vulcano della Marina Militare che ha trasferito in ... (dayitalianews)

Sbarcati a La Spezia 18 bambini palestinesi feriti a Gaza : sono arrivati a bordo di una nave della Marina La nave Vulcano della Marina Militare, che ha a bordo 18 bimbi palestinesi, è attraccata all’alba al Molo Garibaldi del porto di La Spezia. Si ... (ilfattoquotidiano)

La nave militare Vulcano è arrivata in Italia : a bordo ci sono bambini palestinesi feriti La nave ospedale Vulcano, della Marina militare, è arrivata in Italia, precisamente a La Spezia: a bordo ci sono diversi bambini palestinesi feriti ... (fanpage)

Difesa - Crosetto “Nave Vulcano con bambini palestinesi sta rientrando” ROMA (ITALPRESS) – “Nave Vulcano è salpata dal porto di Al Arish, in Egitto, per rientrare in Italia con circa 60 persone a bordo, tra bambini e ... (ildenaro)

