Bambini in arrivo da Gaza | il Rizzoli di Bologna accoglie 4 piccoli ospiti

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 4 febbraio 2023 - Sono arrivati oggi all’ora di pranzo ipalestinesi in fuga dalla guerra che saranno curati all’Istituto ortopedico. Tre sono accompagnati dalle rispettive madri, la più piccola - di soli 14 mesi - è accompagnata da una parente insieme con i figli. Isono arrivati in Italia grazie al corridoio umanitario gestito dal ministero della Difesa, che ha fatto sì che 18arrivassero al porto di La Spezia, grazie a una nave della Marina, la Vulcano, per essere poi trasportati nei principali istituti specializzati italiani. Adrli, dopo 10 giorni di vita a bordo della nave, una colonna sanitaria di otto mezzi supportati da venti operatori della Croce Rossa Italiana tra infermieri, medici, psicologi, mediatori culturali e autisti. ...

