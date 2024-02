Ballabio | brucia un bosco | mobilitati i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Lecco), 5 febbraio 2024 –la montagna sopra Lecco. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi lungo il versante a monte di, in zona Passo del Lupo. Per circoscrivere il rogo, che ha divorato parte di un, sterpaglie e erba secca, sono stati18del, intervenuti con due mezzi pesanti e due fuoristrada appositamente equipaggiati contro gli incedi boschivi. La siccità di questo periodo e il vento, insieme al posto difficilmente accessibile, rendono le operazioni più complesse. Nel Lecchese, specialmente in Valsassina e in Alto Lario, è allerta gialla per gli incendi. “Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invitano i cittadini ad adottare comportamenti sempre corretti, ...