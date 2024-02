Baby prostituta a Legnano | indagini su una cinquantina di clienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - Chi sono idellasquillo? Questa la domanda che si stanno ponendo in questi giorni i carabinieri che indagano sul caso della sedicenne fatta prostituire adal fidanzato di 10 anni più grande. Una vicenda squallida in cui c'è di tutto: sesso, droga, prostituzione e schiavitù psicologica. Lecondotte dal pubblico ministero della Procura distrettuale di Milano, Paolo Storari portano verso unadidi tutti i generi di una età compresa fra i 20 ed i 60 anni che rischiano adesso una condanna da uno a sei anni di reclusione perché la ragazza che pagavano per fare sesso è minorenne. Ad organizzare gli incontri il 26enne fidanzato di lei che, rinchiuso in carcere, non parla. Ci sarebbero video, ...