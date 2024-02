Avv Maria Grazia Piccinini | “Dai problemi di sovraindebitamento si può uscire”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non tutti sanno che esistono delle tutele importanti per chi si trova in difficoltà finanziaria. La legge può aiutare chi è in una situazione di, dalla riduzione dei debiti fino al totale azzeramento. Lanciano, 5 febbraio 2024. Mai come in questo momento molte persone si trovano in difficoltà finanziaria a causa del periodo di